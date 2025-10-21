مستوطنون يعتدون على امرأة بعصا.. «قمة ميد» تطلق خارطة طريق جديدة للسلام

أصدرت دول مجموعة “ميد 9” والأردن، بيانًا مشتركًا تناول الأوضاع في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان.

وفي البيان، أعرب قادة الدول عن التزامهم بتعزيز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وشدد القادة على دعمهم للأردن باعتباره شريكًا موثوقًا في تعزيز الاستقرار في المنطقة، كما أكدوا دعمهم للجهود الدولية لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.

وتم الترحيب بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، فضلاً عن الجهود المبذولة لإعادة إعمار القطاع ومنع تهجير الفلسطينيين.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مشددين على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، عبرت الدول عن قلقها من تصاعد الأعمال العسكرية الإسرائيلية وزيادة الاستيطان غير الشرعي، ودعوا إلى وقف خطط الاستيطان في مناطق “E1”.

أما فيما يخص سوريا ولبنان، أكد البيان دعم استقرار لبنان وسوريا، داعيًا إلى تنفيذ كامل للقرارات الأممية المتعلقة بهذه المناطق، ومشددًا على أهمية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين.

كما رحبوا بمبادرة خارطة الطريق المعلنة من قبل الأردن وسوريا والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في السويداء.

هذا وشارك في الاجتماع الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، مع رؤساء دول وحكومات دول “ميد 9” والتي تضم كرواتيا، قبرص، فرنسا، اليونان، مالطا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، ونائب رئيس وزراء إيطاليا.

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية بوحشية ويعتدون على امرأة بعصا

نفذ مستوطنون متطرفون سلسلة من الهجمات العنيفة ضد مزارعي الزيتون الفلسطينيين في الضفة الغربية، في حادثتين منفصلتين خلال اليومين الماضيين، حيث تعرضت امرأة فلسطينية للاعتداء الوحشي، حين ضربها أحد المستوطنين على رأسها بعصا في بلدة ترمسعيا.

وفي الفيديو الذي تم تصويره في المنطقة، يظهر شخص مقنع يرتدي زيًا يهوديًا تقليديًا وهو يركض باتجاه عفاف أبو عليا، البالغة من العمر 52 عامًا من قرية المغيّر، ليضربها بعنف على رأسها.

والهجوم تلاه إحراق ثلاث سيارات على الأقل في موقع الحادثين، ويُعتقد أن المستوطنين هم من قاموا بإشعال النيران فيها.

من جانبه، أفادت قوات الجيش الإسرائيلي بأنها أرسلت تعزيزات من الجيش والشرطة للتعامل مع الاضطرابات بعد تلقي بلاغات عن الهجمات، وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في الحوادث لتحديد هوية المعتدين وجمع الأدلة اللازمة.

في حادثة أخرى، هاجم مستوطنون مزارعي الزيتون في بلدة الطيبة شمال رام الله، ما عطل أعمال الحصاد وتسبب في إغلاق مدخل البلدة لأكثر من خمس ساعات، مما حال دون دخول أو خروج السكان، كما تم تسجيل حالات سرقة لثمار الزيتون بعد جنيها.