مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك بقيادة حاخام متطرف

جدد عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن بأن 90 مستوطنا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويتوقع قيام المزيد من المستوطنين باقتحام المسجد، في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وكان من بين المقتحمين عضو الكنيست السابق من حزب “الليكود” الحاخام اليميني المتطرف يهودا غليك.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

#شاهد الحاخام يهودا غليك يقتحم المسجد الأقصى ويدنس باحاته pic.twitter.com/0FWPafMt79 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 30, 2021