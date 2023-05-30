مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك بقيادة حاخام متطرف

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 17:30 نُشر: الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 17:30
دولي
القسطل
179 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

قاد عضو الكنيست الشابق المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 179 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى المُبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه،.واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.

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