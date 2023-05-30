مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك بقيادة حاخام متطرف

قاد عضو الكنيست الشابق المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 179 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

179 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم pic.twitter.com/QDBAbgQiPo — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 30, 2023

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى المُبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه،.واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل” المزعوم.

عضو الكنيست السابق يهودا غليك يؤدي ما يسمى بـ "السجود الملحمي" عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/0Gx1wGX2G1 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 30, 2023

عضو الكنيست السابق يهودا غليك يقود مجموعات من المستوطنين خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ويقدم لهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم pic.twitter.com/AEMmKCgpeY — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 30, 2023

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

مقتحمون يؤدون صلوات علنية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/xzTulPfeja — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 30, 2023

خلال اقتحامهم المستمر للمسجد الأقصى المبارك.. مستوطنون يؤدون طقوساً وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية pic.twitter.com/RHqSmQ4Jet — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 30, 2023

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيّا ومكانيا.