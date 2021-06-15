مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك بقيادة حاخام متطرف

اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 54 مستوطنا اقتحموا المسجد من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي اقتحام غليك للمسجد، في وقت تستعد فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلية لتوفير الحماية لمتطرفين إسرائيليين، من المتوقع أن يشاركوا مساء اليوم بما يسمى “مسيرة الأعلام” الاستفزازية بالقدس.

من جانبها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية أنها أتمت استعداداتها لتأمين مسيرة الأعلام اليوم بمشاركة نحو 2500 عنصر، والتي ستكون حوالي الساعة 05:30 عصرا (بالتوقيت المحلي).

وبالرغم من “الغضب العارم” لدى الفصائل الفلسطينية، تنطلق اليوم مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، للقوميين اليهود المتطرفين، في خطوة تخاطر بتأجيج التوتر مع الفلسطينيين.

#شاهد المستوطن "إيهودا غليك" يقتحم باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بمساندة شرطة الاحتلال pic.twitter.com/Eyw5QObQuG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 15, 2021