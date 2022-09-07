مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك وتحذيرات من موجة انتهاكات

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 119 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الأربعاء.

119 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/dzkDdF3cIZ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 7, 2022

وصرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت منذ ساعات الصباح، المسجد الأقصى، ونظمت جولات استفزازية في باحاته.

وقالت الدائرة في تصريحها إن المستوطنين تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال ويؤدون طقوسًا تلمودية pic.twitter.com/8g6OFCj9a0 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 7, 2022

وفي ذات الوقت تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينين من القدس والداخل المحتل للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وتتزامن هذه الانتهاكات مع استعدادات جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ سلسلة من البرامج التهويدية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ بتاريخ 26 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى أكتوبر القادم.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة انطلاق موجة من انتهاكات المستوطنين على الأقصى، سواء من خلال اقتحامات للمسجد، أو النفخ في البوق، وذبح للقرابين، والرقص واستباحته سعيًا لتهويده بشكل كامل وفرض واقع جديد فيه.

ودعا نشطاء وشخصيات مقدسية إلى منع تكرار هذه الاقتحامات، من خلال التعبئة والاستعداد ووضع الأقصى في قلب الأولوية الشعبية، واستنهاض الإرادة الشعبية وتمهيد ظروف استحضارها واستدامتها، وأن تكون الأولوية الأولى التي تنصب لأجلها الجهود والإمكانات.