مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك ويُؤدون طقوساً تلمودية

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 132 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية، كما أدوا صلوات تلمودية في الأجزاء الشرقية منه.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية بشكل علني في المنطقة الشرقية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/owaL5P4gL8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 24, 2021

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية pic.twitter.com/0CKB7MnHjV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 24, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

مستوطنون يقتحمون المسجد #الأقصى المبارك بعد صلاة الظهر بحماية من شرطة الاحتلال. pic.twitter.com/YBCjrExNAO — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 24, 2021