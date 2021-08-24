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مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك ويُؤدون طقوساً تلمودية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 15:52 | آخر تحديث: 24 أغسطس 2021 - 15:54 نُشر: الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 15:52
دولي
مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك ويُؤدون طقوساً تلمودية
وفا
132 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 132 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية، كما أدوا صلوات تلمودية في الأجزاء الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 24 أغسطس 2021 - 15:54
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