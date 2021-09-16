مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك ويُؤدون طقوساً تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قد حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.

في يوم عيدهم "الغفران".. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/jEXW1yHk1D — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 16, 2021

"يحيون عيدهم في مسرى رسول الله!"

هذا المشهد من المسجد الأقصى الآن.. مستوطنون يقتحمونه لأداء طقوس ما يسمى "عيد الغفران اليهودي" #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/P901dPUmPq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 16, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.