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مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك ويُؤدون طقوساً تلمودية

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 10:13 | آخر تحديث: 16 سبتمبر 2021 - 10:15 نُشر: الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 10:13
دولي
مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك ويُؤدون طقوساً تلمودية
أرشيفية
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، قد حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المساس بهما.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 16 سبتمبر 2021 - 10:15
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