مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك ويُنفذون جولات استفزازية

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باقتحام عشرات المستوطنين باحات الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل المزعوم”.

من جهته أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن 108 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى المُبارك صباح اليوم.

#صور 108 مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/5Vn8XSTBHF — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 28, 2021

#شاهد مجموعة جديدة من قطعان المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى الآن pic.twitter.com/14FPiIrh7U — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 28, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.