مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 122 مستوطنا بينهم مجموعة نساء مما تسمى منظمة “نساء لأجل الهيكل”، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

يُشار إلى أن وكالة “وفا” رصدت في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، لشهر يونيو الماضي، اقتحام (1741) مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.