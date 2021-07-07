مستوطنون يقتحمون الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك اقتحموا باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، منتهكين حرمة المكان المقدس.

ورصدت وكالة “وفا” في تقريرها لشهر يونيو الماضي، اقتحام 1741 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

#شاهد: يهودا غليك يقتحم ويتجول في باحات المسجد #الأقصى المبارك pic.twitter.com/dXCDZG1FU2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 7, 2021

#صور قطعان المستـ.ـوطنون يتجولون قرب السور الشمالي للمسجد #الأقصى برفقة عناصر من شرطة الاحتـ.ـلال. pic.twitter.com/fj0JbZ6vdl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 7, 2021