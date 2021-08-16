مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال مقدسيين بعد الاعتداء عليهم

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على 3 شبان مقدسيين، بالضرب، عند باب السلسة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، واعتقلتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن أحد حراس الأقصى قوله، إن قوات خاصة إسرائيلية، اعتقلت 3 شبان من القدس القديمة، بعد ان اعتدت عليهم بالضرب والدفع، أثناء تواجدهم عند باب السلسلة.

وفي ذات السياق، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية قبل انسحابهم من باب السلسة.

من جهته أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن 100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح بحماية من شرطة الاحتلال.

100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح بحماية من شرطة الاحتلال.#فلسطين #القدس #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/37u9hhG5Yr — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 16, 2021

كما قام ضباط من مخابرات الاحتلال، باقتحام مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المُبارك.

لليوم الثاني على التوالي..#شاهد المستوطنون يحاولون المشي على صحن الصخرة خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى pic.twitter.com/P8D38qn9dd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 16, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.