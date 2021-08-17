مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال مواطن مقدسي من باحاته

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وقبة الصخرة من جهة باب المغاربة، من بينهم مسؤول في “دائرة الآثار” الإسرائيلية، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

#شاهد قطعان المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم pic.twitter.com/zFPJzstsTs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2021

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن المقدسي نظام أبو رموز البالغ من العمر 40 عاما، خلال تواجده أثناء اقتحام المستوطنين لساحات الأقصى.

#شاهد الاحتلال يعتقل المرابط نظام أبو رموز من ساحات المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/zhT6UaIbLb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2021

“بديش أزيح، زيحهم همي، حرام هون يصلوا”.. #شاهد لحظة اعتقال الشاب نظام أبو رموز من قبل قوات الاحتلال من داخل باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/JME2w7HO3J — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.