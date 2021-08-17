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مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال مواطن مقدسي من باحاته

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 12:33 | آخر تحديث: 17 أغسطس 2021 - 12:34 نُشر: الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 12:33
دولي
مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال مواطن مقدسي من باحاته
رويترز
عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وقبة الصخرة

 اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى وقبة الصخرة من جهة باب المغاربة، من بينهم مسؤول في “دائرة الآثار” الإسرائيلية، وأدوا صلوات استفزازية علنية في الجزء الشرقي منه.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن المقدسي نظام أبو رموز البالغ من العمر 40 عاما، خلال تواجده أثناء اقتحام المستوطنين لساحات الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 17 أغسطس 2021 - 12:34
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