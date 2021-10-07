مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون «صلوات صامتة»

اقتحم 173 مستوطنًا صهيونياً، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا “صلوات صامتة” في باحاته.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي، وأدوا صلوات فردية صامتة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أقرت أمس الأربعاء، بـ”الحق المحدود” لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال، قبل قليل pic.twitter.com/5FkAJ4rrNb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2021

#صور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال هذه اللحظات. pic.twitter.com/XdhMmWc6Rj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 7, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.