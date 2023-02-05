مستوطنون يقتحمون «الأقصى» ويُؤدون طقوساً تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



تغطية صحفية : "جانب من اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى المبارك قبل قليل" pic.twitter.com/DhjoGbZnfk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 5, 2023

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.

تغطية صحفية : "مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم" pic.twitter.com/etWoEgNaAl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 5, 2023

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، إضافة إلى إبعاد العشرات عنه.

دعوات مقدسية للرباط بالمسجد الأقصى غداً للتصدي لاقتحامات المستوطنين بمناسبة ما يسمى بـ"عيد الشكر" العبري pic.twitter.com/Rxx2qc1OE1 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 5, 2023

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال.