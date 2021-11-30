مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُنفذون جولات استفزازية

اقتحم 209 مستوطناً صهيونياً، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المُبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باب المغاربة أحد أبواب الأقصى المبارك، كما شهدت القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، وتضييق على المواطنين والمصلين من قِبل عناصر شرطة الاحتلال.

205 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/CztaPQmzCg — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 30, 2021

#شاهد | رقصات للمستوطنين أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد #الأقصى بعد انتهائهم من اقتحام المسجد صباح اليوم. pic.twitter.com/ost3ng3xLc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 30, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.