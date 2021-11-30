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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُنفذون جولات استفزازية

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 17:53 | آخر تحديث: 30 نوفمبر 2021 - 17:54 نُشر: الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 - 17:53
دولي
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُنفذون جولات استفزازية
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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم 209 مستوطناً صهيونياً، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المُبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأغلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باب المغاربة أحد أبواب الأقصى المبارك، كما شهدت القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة، وتضييق على المواطنين والمصلين من قِبل عناصر شرطة الاحتلال.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

آخر تحديث: 30 نوفمبر 2021 - 17:54
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