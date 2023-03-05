مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

تغطية صحفية : "مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية قرب باب الرحمة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك " pic.twitter.com/VZjEPUHIXr — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 5, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 127 مستوطناً اقتحموا المسجد ونفذوا جولات استفزازية، وطقوسا تلمودية في باحات “الأقصى”، بالإضافة إلى قيام عدد منهم بـ”السجود الملحمي” بالقرب من أبوابه.

وانتشرت قوات شرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

تغطية صحفية : "جانب من اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم" pic.twitter.com/E04ykIwKmh — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 5, 2023

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.