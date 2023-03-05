مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 5 مارس 2023 - 19:02 | آخر تحديث: 5 مارس 2023 - 19:06 نُشر: الأحد، 5 مارس 2023 - 19:02
دولي
القسطل
127 مستوطناً اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى  المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 127 مستوطناً اقتحموا المسجد ونفذوا جولات استفزازية، وطقوسا تلمودية في باحات “الأقصى”، بالإضافة إلى قيام عدد منهم بـ”السجود الملحمي” بالقرب من أبوابه.

وانتشرت قوات شرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

آخر تحديث: 5 مارس 2023 - 19:06
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