مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون صهاينة متطرفون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المُبارك،.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الأوقاف الإسلامية قولها، إن 74 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، فيما أغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد يوميا ما عدا يومي الجمعة، الذي يصادف يوم العطلة الأسبوعية للمسلمين، والسبت، الذي يصادف يوم عطلة اسبوعية لليهود.

ومنذ 2003، تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك، رغم الاحتجاجات المتتالية من قِبل دائرة الأوقاف الإسلامية. ​