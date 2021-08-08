مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في المكان.

#شاهد قطعان المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى منذ الصباح pic.twitter.com/GBqPBlFKC6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 8, 2021

#شاهد أحد المستوطنين يحاول اقتلاع شجرة من أمام مجموعة من المستوطنين الذين يواصلون اقتحامهم منذ ساعات الصباح pic.twitter.com/jIHpmKBdVc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 8, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.