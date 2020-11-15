مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية نقلاً عن شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى المبارك على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/NGobELZogu — قوائم فلسطين ارضنا (@landps) November 15, 2020

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/YpP9m18NUp — مباشر نيوز فلسطين (@MubasheNews2) November 15, 2020