مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 17:33 نُشر: الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 17:33
دولي
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نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية نقلاً عن شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى المبارك على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما نفذ المستوطنون جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

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