مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، تركزت في المنطقة الشرقية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

#صور.. مستـوطنون يقتحمون المسجد الأقصى قبل قليل بحماية قوات الاحتــلال pic.twitter.com/t84ctUpqG4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.