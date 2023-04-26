مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 18:27 نُشر: الأربعاء، 26 أبريل 2023 - 18:27
دولي
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474 مستوطنا اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 474 مستوطنا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن عددا من المستوطنين رفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى وأدوا ما يسمى “السجود الملحميّ”.

وكثفت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

كما قام عناصر من قوات الاحتلال باقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المُبارك بأحذيتهم.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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