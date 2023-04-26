مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/l9wJTXGhYX — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 26, 2023

بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين المستمرة.. طائرات الاحتلال تخترق أجواء المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/49DBPegBlx — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 26, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 474 مستوطنا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن عددا من المستوطنين رفعوا علم الاحتلال الإسرائيلي داخل باحات المسجد الأقصى وأدوا ما يسمى “السجود الملحميّ”.

احتفالاً بما يسمّى "ذكرى الاستقلال".. مجموعات كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك وترفع علم الاحتلال في باحاته pic.twitter.com/EOpqm8SNPw — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 26, 2023

مستوطنون يؤدّون ما يسمى "السجود الملحمي" ويرفعون علم الاحتلال في المنطقة الشرقية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/yTqR77gi5J — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 26, 2023

وكثفت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

كما قام عناصر من قوات الاحتلال باقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المُبارك بأحذيتهم.

قبل لحظات.. عناصر من قوات الاحتلال يقتحمون مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم pic.twitter.com/o08byLg08P — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 26, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.