مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

اقتحم 132 مستوطنا صهيونياً، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت مصادر بالأوقاف الإسلامية، إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت باحات الأقصى المبارك، ونفذت جولات استفزازية فيه.

وكانت ما تسمى “محكمة الصلح” الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في السادس من الشهر الجاري، يمنح المستوطنين حقا في أداء “صلوات صامتة” في باحات المسجد الأقصى، إلا أن محكمة الاحتلال “المركزية” في القدس، ألغت أمس الجمعة، قرار “محكمة الصلح” الإسرائيلية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ولاقى قرار منح “اليهود” الحق في أداء “صلوات صامتة” في المسجد الأقصى، ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة.

132 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. pic.twitter.com/CD43VNVjmA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 11, 2021

استمرار اقتحام مجموعات المستوطنين للمسجد الأقصى pic.twitter.com/KjJFB0wprB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 11, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.