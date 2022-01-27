مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي منعت عشرات الشبان من دخول المسجد عبر باب السلسلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وباحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي عرقلت دخول عشرات الشبان إلى المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة للاستمتاع بالثلوج التي غطت ساحات المسجد.

"اقتحـ.ـامات متواصلة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال" pic.twitter.com/94kLWRC7dA — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 27, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.