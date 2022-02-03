مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

131 مستوطناً اقتـ.ـحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة من قوات الاحتلال" pic.twitter.com/iOzW8Dp5Km — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 3, 2022

"المستوطنون يقتـ.ـحمون المسجد الأقصى المبارك منذ الصباح" pic.twitter.com/FBa9OUfjqd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 3, 2022

هذا ومنعت شرطة الاحتلال أهالي الضفة المحتلة من دخول المسجد الأقصى المُبارك بعد وصولهم عند أبوابه صباح اليوم الخميس.

وأفادت شبكة ”القسطل” الفلسطينية، بأن شرطة الاحتلال عند بابي السلسلة والغوانمة منعت عشرات الأهالي الذين شدّوا الرحال للمسجد الأقصى منذ ساعات الفجر من دخوله، وهذا الأمر حصل بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد وأداء صلواتهم التلمودية في المنطقة الشرقية.

وأغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة الذي تتم من خلاله الاقتحامات بعد اقتحام 131 من المستوطنين.