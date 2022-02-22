انتخابات ليبيا

مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 16:41 | آخر تحديث: 22 فبراير 2022 - 16:42 نُشر: الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 16:41
دولي
مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك
القسطل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المُبارم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة،، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وسط حمايةٍ مُشددةٍ من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن شرطة الاحتلال أمّنت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم الأقصى، على شكل مجموعاتٍ مُكثّفة، من باب المغاربة، وحتى باب السلسلة، بينهم طلاب المعاهد الدينية التوراتية، حيث أدوا طقوسا تلمودية عنصرية، واستمعوا لشروحات مزورة عن “الهيكل المزعوم”.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 281 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك اليوم الثلاثاء.

يُشار إلى أن هذه الاقتحامات تتم على فترتين صباحية ومسائية يوميا، ما عدا الجمعة والسبت؛ في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

آخر تحديث: 22 فبراير 2022 - 16:42
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً