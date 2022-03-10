مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، خلال نهار اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتابعة من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 177 مستوطنًا و9 ممن يعملون في حكومة الاحتلال اقتحموا المسجد خلال جولتي الاقتحام الصباحية والمسائية ضمن جولات برفقة وحماية شرطة الاحتلال من “باب المغاربة” وحتى “باب السلسلة”.

وأشارت “الفسطل” إلى أن المستوطنين أدوا طقوسهم وصلواتهم التلمودية في باحات المسجد، خاصة في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.