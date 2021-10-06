مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 103 مستوطنا من بينهم أعضاء فيما تسمى “جماعة نساء لأجل الهيكل”، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات حول “الهيكل” المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى.

ووثقت وكالة “وفا” في تقريرها الشهري، اقتحام 6117 مستوطنا خلال شهر سبتمبر المنصرم، بالتوازي مع الأعياد اليهودية.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية، تصاعدا غير مسبوق في أعداد المستوطنين المقتحمين، وانتهاكات بالجملة لحرمة المسجد، وسط تضييقات مشددة على الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة في الساحات أثناء مرور المستوطنين المقتحمين.

103 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية مشددة من قوات الاحتلال pic.twitter.com/gamDhfopBI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 6, 2021

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده، وغير ذلك من الممارسات.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتلين إلى المسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بضعها عند البوابات الخارجية.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين، باقتحام المسجد منذ عام 2003، رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.