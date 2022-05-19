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مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 19 مايو 2022 - 10:23 نُشر: الخميس، 19 مايو 2022 - 10:23
دولي
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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المُبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تزامنا مع عيد “الشعلة” اليهودي.

وأضافت الوكالة أن عضو الكنيست الإسرائيلية موشيه فجلن قاد إحدى مجموعات الاقتحام، وسط تواجد لعدد من الحاخامات الذين تولوا تقديم روايات عن الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

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