مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المُبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تغطية صحفية : "مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك قبل قليل" pic.twitter.com/MdlZH4hN7Q — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 19, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تزامنا مع عيد “الشعلة” اليهودي.

المستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/8QRgBtVd4e — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 19, 2022

وأضافت الوكالة أن عضو الكنيست الإسرائيلية موشيه فجلن قاد إحدى مجموعات الاقتحام، وسط تواجد لعدد من الحاخامات الذين تولوا تقديم روايات عن الهيكل المزعوم.

المستوطنون يستمرون باقتحام المسجد الأقصى تزامناً مع ما يسمى "عيد الشعلة" pic.twitter.com/VPuw9Skdpj — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 19, 2022

ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.