مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من منطقة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 119 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية.

119 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/S6051S7SR5 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 22, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.