مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما قام عناصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى والتقطوا صوراً تذكارية.

عناصر من مخابرات الاحتلال يقتحمون مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى ويلتقطون صوراً تذكارية pic.twitter.com/qEbZRAV33P — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 20, 2022

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 182 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الأربعاء.

182 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/FFAMgTpAli — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 20, 2022

ويتعرض “الأقصى” يوميا عدا يومي الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/Q1xYx2ri4P — AlQastal القسطل (@AlQastalps) July 20, 2022

في غضون ذلك، انطلقت دعوات شبابية ومقدسية إلى النفير والحشد، الجمعة القادمة، في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان “القدس ميثاق الأمة”.

وأكدت الدعوات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الفجر والجمعة في المسجد الأقصى، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.

وستحمل الجمعة عنوان “القدس ميثاق الأمة”، تأكيداً على أن المدينة المقدسة ستبقى إسلامية وأن المسجد الأقصى لا يقبل القسمة.

وتتواصل الدعوات المقدسية، بضرورة الرباط والحشد بشكل واسع في المسجد الأقصى، لمواجهة مخططات الاحتلال والمستوطنين التهويدية في مدينة القدس المحتلة.