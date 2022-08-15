مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، أدوا خلالها طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية، واستمعوا لشروحات حول “هيكلهم” المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 149 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الاثنين.

تغطية صحفية : "149 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم" pic.twitter.com/KNBUuoW30d — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 15, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.