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مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:15 نُشر: الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 - 18:15
دولي
القسطل
160 مستوطناً اقتحموا المسجد

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم” المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 160 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرة مُسيَّرة تابعة لسلطات الاحتلال حلقت في سماء المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

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