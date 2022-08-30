مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول “هيكلهم” المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 160 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الثلاثاء.

تغطية صحفية : "160 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم" pic.twitter.com/fKzU4XKWuF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 30, 2022

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرة مُسيَّرة تابعة لسلطات الاحتلال حلقت في سماء المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.

تغطية صحفية : طائرة مسيرة تابعة لسلطات الاحتلال في سماء المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح" pic.twitter.com/slNJnqGLmM — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 30, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

تغطية صحفية : "خلال اقتحامهم الأقصى .. المستوطنون يقدمون شروحات عن المسجد قبل قليل" pic.twitter.com/UAx9loJwZs — AlQastal القسطل (@AlQastalps) August 30, 2022