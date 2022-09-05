مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 5 سبتمبر 2022 - 18:29 | آخر تحديث: 5 سبتمبر 2022 - 18:31 نُشر: الإثنين، 5 سبتمبر 2022 - 18:29
دولي
القسطل
166 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة “هيكلهم”.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 166 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الاثنين.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

آخر تحديث: 5 سبتمبر 2022 - 18:31
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