مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة “هيكلهم”.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 166 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الاثنين.

166 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/SzebbyAHjc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 5, 2022

أحدهم يرتدي اللباس التوراتي.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية في المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/zekLOsjU4d — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 5, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

مستوطن يرتدي الزي التوراتي ويؤدي طقوسًا تلمودية خلال اقتحام جماعات المستوطنين للمسجد الأقصى هذه الأثناء بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/n3wtKnj68W — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 5, 2022