مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة “هيكلهم” المزعوم.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 128 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الثلاثاء.

128 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/Gnuw9bD8c0 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 13, 2022

وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحضيرات يجريها المستوطنون لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 من سبتمبر الجاري؛ لمناسبة ما يسمى “رأس السنة العبرية.”

وبالتزامن مع استعدادات جماعات “الهيكل” المزعوم المتطرفة، انطلقت دعوات للحشد والصلاة في المسجد الأقصى ومواصلة الرباط في باحاته، للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحمايته من مخططات الاحتلال التهويدية.

مع اقتراب موسم أعياد الاحتلال، تتصاعد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والمقدسيين.. أعياد الاحتلال سجون المقدسيين pic.twitter.com/srTGsdJ1dn — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 13, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.