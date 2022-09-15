مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا “تلمودية” بالمنطقة الشرقية منه.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 214 مستوطناً اقتحموا المسجد، اليوم الخميس.

214 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/qHLp5oXiFW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 15, 2022

وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحضيرات يجريها المستوطنون لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 من سبتمبر الجاري؛ لمناسبة ما يسمى “رأس السنة العبرية”.

تجهيزات لاحتفالات المستوطنين مع قرب "الأعياد العبرية" في منطقة القصور الأموية المحاذية للمسجد الأقصى من الجهة الجنوبية pic.twitter.com/L5DL6doB2k — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 15, 2022

وبالتزامن مع استعدادات جماعات “الهيكل” المزعوم المتطرفة، انطلقت دعوات للحشد والصلاة في المسجد الأقصى ومواصلة الرباط في باحاته، للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحمايته من مخططات الاحتلال التهويدية.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية علنية بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/ROkgxvXCb1 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 15, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.

نفخ بالبوق ورفع علم الاحتلال فوق قبور المسلمين.. الحاخام يهودا غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/2nm27RPSm4 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 15, 2022