مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 19:10 | آخر تحديث: 15 سبتمبر 2022 - 19:11 نُشر: الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 19:10
دولي
214 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا “تلمودية” بالمنطقة الشرقية منه.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 214 مستوطناً اقتحموا المسجد، اليوم الخميس.

وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحضيرات يجريها المستوطنون لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 من سبتمبر الجاري؛ لمناسبة ما يسمى “رأس السنة العبرية”.

وبالتزامن مع استعدادات جماعات “الهيكل” المزعوم المتطرفة، انطلقت دعوات للحشد والصلاة في المسجد الأقصى ومواصلة الرباط في باحاته، للتصدي لاقتحامات المستوطنين وحمايته من مخططات الاحتلال التهويدية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.

آخر تحديث: 15 سبتمبر 2022 - 19:11
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