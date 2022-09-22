مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، برفقة عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأضافت الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال منعت المصلين من دخول باحات المسجد الأقصى المُبارك.

تغطية صحفية : "جانب من اقتحام عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن جبير المسجد الأقصى وسط حراسة من قوات الاحتلال "

#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/Ykj3Q5WhNR — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 22, 2022

ويأتي اقتحام بن غبير في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من انتهاكات بالغة في المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية بين 26 – 27 من الشهر الجاري.

وخلال الأيام الماضية، دعت شخصيات وهيئات وطنية ومقدسية إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى لصد اعتداءات المستوطنين.

ويعدّ بن غبير من أبرز المنظرين لفكرة إقامة الهيكل المزعوم في المسجد الأقصى، ويعتبر أن الاقتحامات وإقامة الطقوس التلمودية مدخل عملي للوصول إلى هذا الهدف.

تغطية صحفية : "عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير يواصل اقتحام الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال"#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/aKsmaSi2k8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 22, 2022

هذا وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 386 مستوطناً اقتحموا المسجد، اليوم الخميس.

تغطية صحفية : "386 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم" #الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/sMYiU0tKqb — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 22, 2022

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.