مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 17:56 | آخر تحديث: 22 سبتمبر 2022 - 17:57 نُشر: الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 17:56
دولي
القسطل
386 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير، برفقة عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأضافت الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال منعت المصلين من دخول باحات المسجد الأقصى المُبارك.

ويأتي اقتحام بن غبير في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من انتهاكات بالغة في المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية بين 26 – 27 من الشهر الجاري.

وخلال الأيام الماضية، دعت شخصيات وهيئات وطنية ومقدسية إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى لصد اعتداءات المستوطنين.

ويعدّ بن غبير من أبرز المنظرين لفكرة إقامة الهيكل المزعوم في المسجد الأقصى، ويعتبر أن الاقتحامات وإقامة الطقوس التلمودية مدخل عملي للوصول إلى هذا الهدف.

هذا وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 386 مستوطناً اقتحموا المسجد، اليوم الخميس.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.

آخر تحديث: 22 سبتمبر 2022 - 17:57
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