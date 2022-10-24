مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 13:26 | آخر تحديث: 24 أكتوبر 2022 - 13:27 نُشر: الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 13:26
دولي
القسطل
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين بينهم عدد من طلبة المعاهد التلمودية اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا.

آخر تحديث: 24 أكتوبر 2022 - 13:27
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