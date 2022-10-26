مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 17:19 | آخر تحديث: 26 أكتوبر 2022 - 17:20 نُشر: الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 17:19
دولي
القسطل
253 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 253 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الاقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

آخر تحديث: 26 أكتوبر 2022 - 17:20
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