مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/eS0O1DudNE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 2, 2022

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى pic.twitter.com/LXvez9TC0n — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 2, 2022