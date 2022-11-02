مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 2 نوفمبر 2022 - 13:08 | آخر تحديث: 2 نوفمبر 2022 - 13:23 نُشر: الأربعاء، 2 نوفمبر 2022 - 13:08
دولي
القسطل
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

آخر تحديث: 2 نوفمبر 2022 - 13:23
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