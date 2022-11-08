مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية والتقطوا صورا تذكارية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في المنطقة الشرقية منه.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/9YMEYLbUaO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 8, 2022

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.