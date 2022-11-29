مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقته الشرقية.

وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 264 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الثلاثاء.

264 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/T7tGvsKsTi — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 29, 2022

وتخطط “جماعات الهيكل” المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد “الأنوار/ الحانوكاة” اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر المقبل.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ظهر اليوم بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/HkwUW8yJnY — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 29, 2022

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.