مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 17:49 نُشر: الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 - 17:49
دولي
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقته الشرقية.

وأفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 264 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الثلاثاء.

وتخطط “جماعات الهيكل” المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد “الأنوار/ الحانوكاة” اليهودي، الذي يبدأ في 18 ديسمبر المقبل.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

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