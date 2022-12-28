مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ونقلت شبكة “القسطل” الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن 107 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت وذلك في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.