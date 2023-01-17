مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وفي وقت سابق من اليوم، قامت قوات الاحتلال باحتجاز هويات جميع المصلين الوافدين لأداء صلاة فجر في المسجد الأقصى المُبارك.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 246 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم.

246 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم. pic.twitter.com/amvaumk9Rx — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 17, 2023

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.