مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 17:50 | آخر تحديث: 17 يناير 2023 - 17:51 نُشر: الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 17:50
دولي
القسطل
246 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وفي وقت سابق من اليوم، قامت قوات الاحتلال باحتجاز هويات جميع المصلين الوافدين لأداء صلاة فجر في المسجد الأقصى المُبارك.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 246 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 17 يناير 2023 - 17:51
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