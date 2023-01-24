مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 14:50 نُشر: الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 14:50
دولي
القسطل
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وف”، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن “الهيكل” المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من عناصر شرطة الاحتـلال اقتحموا المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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