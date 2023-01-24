مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وف”، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن “الهيكل” المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

استمرار اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك في هذه اللحظات. تابعوا قناتنا على تلغرام:https://t.co/4jykgUwx74 pic.twitter.com/uDrtrXtZmp — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 24, 2023

وأشارت الوكالة إلى أن عددا من عناصر شرطة الاحتـلال اقتحموا المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

اثنان من عناصر شرطة الاحتلال يقتحمان المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.

تابعوا قناتنا على تلغرام:https://t.co/4jykgUwx74 pic.twitter.com/tvzQtcujxF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 24, 2023

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.