مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهيانة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن هؤلاء المستوطنين برفقة قوات الاحتلال اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 83 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، اليوم الثلاثاء.

متابعة صحفية: "83 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم" pic.twitter.com/xRQj0SEEiG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 15, 2022

يُشار إلى أن 814 مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى المُبارك، الأسبوع الماضي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.