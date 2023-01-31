مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 17:31 | آخر تحديث: 31 يناير 2023 - 17:32 نُشر: الثلاثاء، 31 يناير 2023 - 17:31
دولي
188 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 188 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

آخر تحديث: 31 يناير 2023 - 17:32
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