مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية.

من جهتها أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 121 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم الأحد.

تغطية صحفية : "121 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم" pic.twitter.com/68CDoTHvax — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 12, 2023

وتُواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.