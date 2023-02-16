مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

تغطية صحفية : "جانب من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك قبل قليل" pic.twitter.com/Ozn3I3ff4E — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 16, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 322 مستوطناً بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحاته وبالقرب من أبوابه.

وأضافت أن شرطة الاحتلال انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

تغطية صحفية : "المستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى المبارك" pic.twitter.com/jVJ6Y6vzXo — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 16, 2023

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.