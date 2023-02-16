مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 16 فبراير 2023 - 17:28 نُشر: الخميس، 16 فبراير 2023 - 17:28
دولي
القسطل
322 مستوطنا اقتحموا "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 322 مستوطناً بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحاته وبالقرب من أبوابه.

وأضافت أن شرطة الاحتلال انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

ويتعرض المسجد الأقصى المُبارك لاقتحامات المستوطنين على مدار الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات مستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

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