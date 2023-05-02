مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما أفادت شبكة “القسطل” الفلسطينية، بأن 243 مستوطناً اقتحموا المسجد اليوم.

243 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/tNHhqB3AQ6 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 2, 2023

وشدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى المُبارك، وعرقلت وصول الوافدين إليه.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.