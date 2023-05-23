مستوطنون يُواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المُبارك

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/gWuQDJdprg
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 23, 2023
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 244 مستوطنا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه.
244 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال اليوم pic.twitter.com/hFGe2qXMXq
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 23, 2023
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.
مناشدات للاعتكاف في المسجد الأقصى يوم الخميس القادم؛ للوقوف في وجه دعوات "جماعات الهيكل" لاقتحامه في ما يسمى "عيد الأسابيع" pic.twitter.com/mDS3xt1CNI
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 23, 2023
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 22, 2023
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